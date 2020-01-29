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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ищет для себя эффективную диету

Добавлено: 29.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ищет для себя эффективную диету

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обратился к жителям Башкирии с необычной просьбой. Глава ведомства просит людей помочь ему выбрать нужную диету для похудения. Об этом он написал в социальных сетях.

Максим Забелин поделился с жителями Башкирии своей историей про счастливый костюм. Его любимый комплект одежды был с ним и во время важных событий в жизни. Например, в нем Забелин защитил свою диссертацию. Нахлынувшие воспоминания натолкнули чиновника вновь достать из шкафа и примерить костюм. Однако Максима Забелина ждал неприятный сюрприз: пуговицы на пиджаке не сходятся.

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Максим Забелин, министр здравоохранения:
Достал и решил надеть. Сюрприз, накопленный годами, объявил пуговицам бойкот. Они не сошлись, как сейчас говорит молодежь, от слова «совсем». Заброшенный спорт, неправильный режим дня и питания - все это отражается накопленными килограммами, гормональными и не только дисбалансами организма.

По словам чиновника, виноваты во всем вкусные гоголевские вареники, стресс, а также зависимость от мобильного телефона. Однако Максим Забелин считает, что путь к сбрасыванию лишних килограммов лежит через принятие того факта, что взрослые люди сами в ответе за свое здоровье. Поэтому он решил серьезно взяться за свой образ жизни и обратиться за советом к жителям Башкирии.

Максим Забелин, глава ведомства:

Что может служить серьезной мотивацией для ЗОЖ? У кого есть реальные примеры достижения хороших результатов? Чтобы, начав с понедельника, не закончить ко вторнику. Поделитесь опытом.

Жители республики с радостью отозвались на пост Забелина и оставили уже сотни комментариев со словами поддержки и одобрения.
«Максим Васильевич, это так честно и сильно признаться в собственной слабости. Признать проблему - уже 50 процентов решения проблемы!», - пишут ему пользователи Инстаграм.
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Источник: bash.news
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