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В Башкирии после реконструкции открылся корпус РДКБ

Добавлено: 30.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Башкирии после реконструкции открылся корпус РДКБ

Хирургический корпус Республиканской детской клинической больницы открылся после почти двухлетней реконструкции. Все отделения переехали обратно на свои привычные места. Обновленные палаты уже приняли своих первых пациентов.

Обновилось не только медучреждение, но и персонал. РДКБ продолжает привлекать молодых специалистов. Кристина Павловская переехала в Уфу из Москвы, где работала врачом-гематологом в городской детской больнице. Условия труда на нынешнем месте не хуже, чем столице.

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Поздравить коллектив с новосельем приехал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Руководитель ведомства не раз посещал РДКБ во время капитального ремонта. Ход работ держал на личном контроле.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан:
«С начала года состоялся переезд, все площади и помещения работают в необходимом объеме. Заработал и травмпункт в новых условиях на базе РДКБ – это единственный детский круглосуточный травмпункт в Уфе».

Утренний обход по обновленным отделениям проводит и главврач Детской республиканской клинической больницы. Он лично контролировал каждый этап капитального ремонта. Говорит, таких условий в корпусе 1969 года постройки не было никогда.


Санузел теперь установлен в каждой палате, а не один на отделение, как было раньше. Обновились и операционные, где стало просторнее и светлее. Кстати до того, как попасть на операционный стол, пациенты сначала проходят подготовку в специальной комнате в присутствии родителя и психолога. В игровой форме детей знакомят с медицинским оборудованием, чтобы избавить их от страха.
Автор: Азат Садреев


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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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