В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Состояние заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры.





Власти России эвакуируют российских граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. Всех граждан России вернут до 4 февраля.



С 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая.