Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Состояние заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры.  



Власти России эвакуируют российских граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. Всех граждан России вернут до 4 февраля. 
 
С 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая.

Источник: vk.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В России из-за коронавируса закрыли границу с Китаем
Политика
В России из-за коронавируса закрыли границу с Китаем
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
В Китае вылечился человек зараженные коронавирусом
Общество
В Китае вылечился человек зараженные коронавирусом
Голикова призвала недовольных условиями медиков и учителей уволиться
Образование
Голикова призвала недовольных условиями медиков и учителей уволиться
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
Политика
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
Китайские полицейские пригласили в гости дочь полицейского из Калтасинского района
Общество
Китайские полицейские пригласили в гости дочь полицейского из Калтасинского района
Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе
Общество
Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе
Участники Волейбольной Лиги Наций прибывают в Уфу
Общество
Участники Волейбольной Лиги Наций прибывают в Уфу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: