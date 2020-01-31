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В Башкирию возвратился свиной грипп: зарегистрировано 18 случаев заболевания

Добавлено: 31.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирию возвратился свиной грипп: зарегистрировано 18 случаев заболевания

В республике зафиксировано возвращение свиного гриппа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова. Данные о 18 заболевших свиным гриппом подтверждены в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии РБ.

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Сообщается, что 18 человек по республике разных возрастов заболели гриппом A/H1N1 и штамма Б. Именно последний тип инфекции и называют свиной грипп. Точная информация о количестве заболевших таким типом гриппа должна быть в конце января – начале февраля.

Свиной грипп не появлялся в республике с 2016 года. 4 года назад было зарегистрировано 177 больных этим типом гриппа. Среди них насчитывали 75 детей, 12 беременных, одна из которых скончалась.

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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