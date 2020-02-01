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"Мы однозначно разберемся": Максим Забелин об инциденте в Иглинской больнице

Добавлено: 01.02.20
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Иглинский район
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"Мы однозначно разберемся": Максим Забелин об инциденте в Иглинской больнице

Министр здравоохранения Максим Забелин на своей странице в Facebook прокомментировал видео из Центральной Иглинской больницы, где по коридору ползет безногий пациент, а второй лежит не на кровати, а на матрасе на полу

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Напомним, об этой ситуации сообщалось накануне. Неравнодушный местный житель заснял эту ситуацию на телефон, а сотрудники больницы ему объяснили, что на все отделение всего одна санитарка и рабочих рук просто не хватает.  
«В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», – отметил глава Минздрава.
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Источник: gorobzor.ru
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