В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус

В Башкирии в Стерлитамаке ребенка положили в больницу с подозрением на коронавирус. Ребенок почувствовал себя плохо после отдыха в Китае с родителями. Врачи уже провели все необходимые обследования.







В Стерлитамаке восьмиклассник попал в больницу в тяжелом состоянии. Ситуация усугубилась тем, что мальчик вернулся недавно с китайского острова Хайнань. Туда ребенок летал на отдых вместе со своими родителями.



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По возвращению мальчик почувствовал себя плохо. Родители ввиду новостей о страшном вирусе в Китае сразу же забили тревогу и обратились за помощью к врачам. Мальчика было решено госпитализировать в детскую больницу Стерлитамака.Как сообщил порталу cityopen.ru главврач больницы Борис Шарипов, причин для паники нет. Он заверил, что заболевание не является тем самым китайским коронавирусом. У мальчика взяли все необходимые анализы, уже через несколько дней будут готовы результаты исследования. Врачи полагают, что это самое обычное ОРВИ, которое появляется и у взрослых людей по возвращению из теплых стран. Так дает о себе знать самая обычная акклиматизация.