Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В школе Зилаирского района заработал модуль «Здоровая улыбка»

В школе Зилаирского района заработал модуль «Здоровая улыбка»

Добавлено: 04.02.20
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Зилаирский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В школе Зилаирского района заработал модуль «Здоровая улыбка»

В башкирской гимназии им. Шайхзады Бабича села Зилаир заработал модуль «Здоровая улыбка». Это стало возможным благодаря республиканскому проекту «Взлетай!». Ученикам школы теперь не надо дожидаться в очереди, чтобы попасть к стоматологу.

Гимназисты проходят профосмотр в гимназии и по показаниям получают необходимое лечение. Кроме того, на прием к стоматологу могут попасть и ребята, которые обучаются в других школах района.

В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета

Читайте также:

В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета
Алексей Харитонов, детский стоматолог:
«Оборудование закупили все новое, стоматологическую установку новую взяли, инструмент для стерилизации и обработки инструмента стоматологического, специальная камера для хранения инструмента, благодаря которому и остается всю рабочую смену. Все самое основное здесь присутствует».
Учебный центр «Точка роста» открыл новые возможности для сельских ребят. Шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, 3D-принтер. Все это теперь доступно для гимназистов. Техническое переоснащение, новые методы обучения станут площадкой для дальнейшего всестороннего развития школьников. Для Ильназа Динисламова любимым занятием стало конструирование лего.


Ильназ Динисламов, ученик башкирской гимназии им. Шайхзады Бабича с.Зилаир:

«Делаем разные конструкции, изобретаем машины и по инструкции собираем детали. Производим всякие машины и краны».
Читайте также: В селе Матраево Зилаирского района дети вынуждены заниматься спортом в обветшалом здании дома культуры  . Как рассказывают местные жители в соцсетях, школьники хотят вести здоровый образ жизни, но в селе нет ни соответствующего зала, ни тренеров. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Видео: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кигинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кигинский район
В Баймакском районе заработал новый ФАП
Здравоохранение
В Баймакском районе заработал новый ФАП
В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета
Здравоохранение
В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета
В одной из деревень Архангельского района заработал новый водопровод
Общество
В одной из деревень Архангельского района заработал новый водопровод
Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности
Образование
Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности
В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
Образование
В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
В одной из школ Белорецкого района оборудовали теплый туалет
Образование
В одной из школ Белорецкого района оборудовали теплый туалет
Музыкальная школа Караидельского района пополнилась новыми музыкальными инструментами
Образование
Музыкальная школа Караидельского района пополнилась новыми музыкальными инструментами
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: