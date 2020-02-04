В школе Зилаирского района заработал модуль «Здоровая улыбка»

В башкирской гимназии им. Шайхзады Бабича села Зилаир заработал модуль «Здоровая улыбка». Это стало возможным благодаря республиканскому проекту «Взлетай!». Ученикам школы теперь не надо дожидаться в очереди, чтобы попасть к стоматологу.







Гимназисты проходят профосмотр в гимназии и по показаниям получают необходимое лечение. Кроме того, на прием к стоматологу могут попасть и ребята, которые обучаются в других школах района.

«Оборудование закупили все новое, стоматологическую установку новую взяли, инструмент для стерилизации и обработки инструмента стоматологического, специальная камера для хранения инструмента, благодаря которому и остается всю рабочую смену. Все самое основное здесь присутствует».









Учебный центр «Точка роста» открыл новые возможности для сельских ребят. Шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, 3D-принтер. Все это теперь доступно для гимназистов. Техническое переоснащение, новые методы обучения станут площадкой для дальнейшего всестороннего развития школьников. Для Ильназа Динисламова любимым занятием стало конструирование лего.

Ильназ Динисламов, ученик башкирской гимназии им. Шайхзады Бабича с.Зилаир:



«Делаем разные конструкции, изобретаем машины и по инструкции собираем детали. Производим всякие машины и краны».

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. Как рассказывают местные жители в соцсетях, школьники хотят вести здоровый образ жизни, но в селе нет ни соответствующего зала, ни тренеров.



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