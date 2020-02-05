В Стерлитамаке открылась обновленная детская поликлиника

4 февраля в Стерлитамаке в Городской больнице №3 состоялось торжественное открытие после капитального ремонта детской поликлиники.







- Это одна из самых больших поликлиник в городе, к которой прикреплены 8900 детей. Мои дети также проходили лечение в этой поликлинике. Отрадно наблюдать, как она изменилась после капитального ремонта, - отметил глава администрации Владимир Куликов.

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Фото: администрация Стерлитамака