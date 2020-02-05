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В Стерлитамаке открылась обновленная детская поликлиника

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке открылась обновленная детская поликлиника

4 февраля в Стерлитамаке в Городской больнице №3 состоялось торжественное открытие после капитального ремонта детской поликлиники.

- Это одна из самых больших поликлиник в городе, к которой прикреплены 8900 детей. Мои дети также проходили лечение в этой поликлинике. Отрадно наблюдать, как она изменилась после капитального ремонта, - отметил глава администрации Владимир Куликов.

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Главный врач Эльвира Гильванова провела для гостей небольшую экскурсию по поликлинике и рассказала о проведённом ремонте. В поликлинике заменили систему холодного и горячего водоснабжения, канализации, систему отопления, электропроводку и оконные блоки. Все кабинеты оснастили новым медицинским оборудованием. Каждый этаж выполнен в определённой цветовой гамме, на некоторых элементах здания можно встретить различных сказочных и мультсериальных персонажей. Все педиатрические участки укомплектованы врачами и фельдшерами, имеются узкие специалисты.

По словам Эльвиры Рашитовны, детская поликлиника приобрела свою индивидуальность, в ней стало намного лучше и уютнее. Также в поликлинике появилась возможность пройти нескольких специалистов одновременно, зайдя в один кабинет.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: администрация Стерлитамака
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