Республиканский онкодиспансер в Уфе планируют ввести в эксплуатацию весной 2020 года

Строительно-монтажные работы в новом корпусе Республиканского онкодиспансера подрядчики обещают закончить к концу марта. В апреле-мае продолжится закупка и установка оборудования, начнется работа в тестовом режиме. Предположительно, в начале лета корпус сможет заработать в полную силу.







Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров. 5 февраля он предпринял рабочую поездку по строящимся социальным объектам.



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Фото: Госстрой РБ

Строительство пристроя к хирургическому корпусу РКОД на 240 коек и поликлиники на 450 посещений в смену началось в сентябре 2017 года по заказу правительства республики. Генеральным подрядчиком объекта стало уфимское ООО «Фирма СУ-10». Конечная стоимость строительных работ оценивается в сумму более 1 млрд рублей, стоимость оборудования — 929,4 млн. Федеральный бюджет финансирует проект на 685 млн рублей.В новом девятиэтажном пристрое будут располагаться поликлиника, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение.