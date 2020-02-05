Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Республиканский онкодиспансер в Уфе планируют ввести в эксплуатацию весной 2020 года

Республиканский онкодиспансер в Уфе планируют ввести в эксплуатацию весной 2020 года

Добавлено: 05.02.20
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Республиканский онкодиспансер в Уфе планируют ввести в эксплуатацию весной 2020 года

Строительно-монтажные работы в новом корпусе Республиканского онкодиспансера подрядчики обещают закончить к концу марта. В апреле-мае продолжится закупка и установка оборудования, начнется работа в тестовом режиме. Предположительно, в начале лета корпус сможет заработать в полную силу.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров. 5 февраля он предпринял рабочую поездку по строящимся социальным объектам.

Стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера

Читайте также:

Стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера
Строительство пристроя к хирургическому корпусу РКОД на 240 коек и поликлиники на 450 посещений в смену началось в сентябре 2017 года по заказу правительства республики. Генеральным подрядчиком объекта стало уфимское ООО «Фирма СУ-10». Конечная стоимость строительных работ оценивается в сумму более 1 млрд рублей, стоимость оборудования — 929,4 млн. Федеральный бюджет финансирует проект на 685 млн рублей.

В новом девятиэтажном пристрое будут располагаться поликлиника, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: Госстрой РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Башкирия получит из федерального бюджета более 185 млн рублей на пристрой к онкодиспансеру
Экономика
Башкирия получит из федерального бюджета более 185 млн рублей на пристрой к онкодиспансеру
Турецкие партнеры построят в Уфе новый корпус для роддома № 3
Здравоохранение
Турецкие партнеры построят в Уфе новый корпус для роддома № 3
Стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера
Здравоохранение
Стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Здравоохранение
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Башкирия получит 686 млн рублей на строительство пристроя к онкодиспансеру в Уфе
Экономика
Башкирия получит 686 млн рублей на строительство пристроя к онкодиспансеру в Уфе
В Илишевском районе на днях откроется новая поликлинка
Здравоохранение
В Илишевском районе на днях откроется новая поликлинка
В Башкирии в ближайшее время построят 4 детских поликлиники
Здравоохранение
В Башкирии в ближайшее время построят 4 детских поликлиники
Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса
Общество
Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: