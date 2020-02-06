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В 6 школах Уфы объявлен карантин по ОРВИ и гриппу

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В 6 школах Уфы объявлен карантин по ОРВИ и гриппу

По состоянию на 6 февраля 2020 года, в связи с превышением эпидемиологического порога в 6 школах  (МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко», МБОУ Школа № 132, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», МБОУ Школа № 71, МБОУ Школа № 14, МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. Мустая Карима») образовательный процесс прекращен в срок до 13 февраля и дети переведены на дистанционное обучение (5769 обучающихся). В 17 школах закрыто на карантин 150 классов, обучающиеся которых также переведены в режим дистанционного обучения (4144 человека).

Согласно Постановления об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» директором общеобразовательной организации может быть принято решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей.  Это решение принимается как в отношении  образовательного учреждения, так и в отношении отдельного класса.

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Во исполнение письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике  Башкортостан в Администрацию ГО г. Уфа РБ вводится в действие план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Ежедневно ведется мониторинг по заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также еженедельно собирается информация о проведенных мероприятиях в целях профилактики заболевания во всех общеобразовательных организациях.

Источник: администрация Уфы
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