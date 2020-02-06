Стало известно, где и каким видом онкологии чаще всего болеют в Башкирии

По данным минздрава республики, в Башкирии в 2019 году на учет в онкодиспансер впервые встали 12 890 пациентов.







По данным ведомства, в некоторых районах Башкирии рак регистрируют чуть чаще, чем в остальных. Речь, например, идет о Бакалинском районе, где на 100 тысяч человек населения приходится 504,7 случаев рака. В Чекмагушевском районе - 458,7 случая на 100 тысяч населения. Архангельском – 453 выявленных случаев.

Наиболее распространенным на сегодня в республики видом рака называют рак молочной железы. За год зарегистрировано 1 801 случаев – это 13% от общего показателя. Далее рак кожи (9,6%), рак предстательной железы (7,6%).По итогам 2019 года врачи первичного звена выявили 4 320 новых случаев рака.