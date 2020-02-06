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Стало известно, где и каким видом онкологии чаще всего болеют в Башкирии

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Стало известно, где и каким видом онкологии чаще всего болеют в Башкирии

По данным минздрава республики, в Башкирии в 2019 году на учет в онкодиспансер впервые встали 12 890 пациентов.

По данным ведомства, в некоторых районах Башкирии рак регистрируют чуть чаще, чем в остальных. Речь, например, идет о Бакалинском районе, где на 100 тысяч человек населения приходится 504,7 случаев рака. В Чекмагушевском районе - 458,7 случая на 100 тысяч населения. Архангельском – 453 выявленных случаев.

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Наиболее распространенным на сегодня в республики видом рака называют рак молочной железы. За год зарегистрировано 1 801 случаев – это 13% от общего показателя. Далее рак кожи (9,6%), рак предстательной железы (7,6%).

По итогам 2019 года врачи первичного звена выявили 4 320 новых случаев рака.

Источник: mkset.ru
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