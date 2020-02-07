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Как в домашних условиях сделать медицинскую маску своими руками

Добавлено: 07.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Как в домашних условиях сделать медицинскую маску своими руками

Начался сезон простуд. А значит, самое время позаботиться о защите от вирусов. Одним из хорошо известных средств для профилактики гриппа и ОРВИ считается медицинская маска.

Такие одноразовые маски продаются в аптеках. Однако сейчас в аптеках наблюдается рост цен на данный товар. Репортаж на эту тему на днях выходил в эфир программы «Вести-Башкортостан». Предлагаем вам сделать маску от гриппа самостоятельно. Ее можно использовать многократно, а значит, закупаться одноразовыми аптечными масками не придется.

КАК ИЗГОТОВИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ САМОМУ?  
Собственно, медицинская маска «домашнего производства» – это знакомая многим с детства ватно-марлевая повязка.

Для ее изготовления вам понадобятся:
  • Марля размером 90х60 см
  • Вата 15х15, толщиной 1 см
Этот кусок ваты нужно разместить точно посередине отрезка марли и завернуть марлю так, чтобы получилось 3 слоя (подворачиваем верхний и нижний края).

Затем концы марли нужно подрезать посередине, чтобы образовалось две пары завязок.

Вместо марли для изготовления ватно-марлевой повязки можно использовать бинт. Понадобятся бинт размером 7м х 14 см и кусок ваты 14х14 см.

От бинта отрежьте 60 см. Кусок ваты положите в начале этого отрезка бинта и сверните его в 4 слоя.

Отдельно изготовьте повязки для вашей медицинской маски. Для этого отрежьте от бинта 80 см, разрежьте этот кусок вдоль пополам и сверните каждую бинтовую полоску трубочкой. Теперь завязки осталось продеть снизу и сверху основной части ватно-марлевой повязки и сшить.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?
Как аптечная, так и ватно-марлевая медицинская маска должны закрывать не только рот, но и нос и плотно прилегать к лицу.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в сезон простуд одноразовую аптечную маску можно носить не более 2-х часов, а маску собственного изготовления – не более 4-х часов. В противном случае маска не защищает, а, наоборот, способствует распространению вирусов, которые могут на ней скапливаться. Вам будет интересно: Как защитные маски заражают людей ОРЗ?

Нельзя касаться маски на лице руками, а после прикосновения к использованной маске тщательно мойте руки с мылом. Не стоит повторно надевать снятую маску.

Для профилактики гриппа и ОРВИ с помощью медицинских масок рекомендуется носить их в закрытых помещениях, в местах с большим скоплением людей, при нахождении в помещении с больным человеком.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВАТНО-МАРЛЕВЫХ ПОВЯЗОК
Преимущество самодельных медицинских масок в том, что, в отличие от аптечных, их можно носить в течение 4-х часов (а не 2-х), тщательно стирать порошком и использовать многократно. Таким образом, вам не придется постоянно тратиться на покупку этих средств защиты от гриппа.

Но, к сожалению, ношение медицинских масок вовсе не гарантирует, что вы не заразитесь гриппом или ОРВИ. Ведь вирусы гриппа и простуды распространяются воздушно-капельным путем, и способны проникать через межтканевые расстояния, а затем попадать в дыхательные пути. Но маски, все же, помогают снизить риск заражения, создавая дополнительный барьер для вирусов.

Намного больше пользы от аптечных масок и ватно-марлевых повязок, если их носят люди, которые уже заболели. Маска не позволяет брызгам при дыхании, кашле или чихании распространять вирусы в окружающее пространство. Таким образом, больной человек в маске заразит меньше людей. Вам будет интересно: Вирус гриппа на руках живет до 30 минут.

Для более надежной профилактики гриппа и ОРВИ важно сочетать использование масок с другими способами защиты:

  • Соблюдайте дистанцию как минимум в 1 метр при общении с человеком, имеющим симптомы ОРЗ. Сократите время общения с ним.
  • В сезон простуд избегайте многолюдных мест.
  • Старайтесь не прикасаться ко рту и носу, особенно немытыми руками.
  • Чаще мойте руки водой и мылом, используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе чаще проветривайте помещение.
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Источник: gtrk.tv
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