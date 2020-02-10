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В Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая

Добавлено: 10.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая

Сегодня, 10 февраля, стало известно, где в Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая. Туда будут помещать россиян, которые прибыли из очага инфекции.

Для их размещения отвели профилакторий «Родник здоровья». Находится он всего в 25 километрах от центра Уфы, в селе Нижегородка Уфимского района. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Башкирии Александр Жеребцов. За пациентами в профилактории будут наблюдать медики.

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— Сразу после ухудшения ситуации приняты дополнительные меры для карантинного контроля. Отработан алгоритм действий для медицинского персонала при подозрении на вирус, — сообщил Жеребцов.
30 января и 3 февраля этого года в Уфу прибыли два самолета из Китая с 717 пассажирами на борту. Все они прошли измерение температуры тела и сдали анализы. Коронавирусная инфекция у них не подтверждена. Однако, у 30 людей, которые приехали из Китая, зарегистрирована острая вирусная инфекция. Недавно пришли результаты анализов на коронавирус у 21 больного, они оказались отрицательными, 6 из них уже выписали. Остальные продолжают лечение в инфекционных больницах.

Источник: ufa1.ru
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