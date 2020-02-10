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В Аскинском районе побывала рабочая группа Минздрава Башкирии

Добавлено: 10.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе побывала рабочая группа Минздрава Башкирии

Рабочая группа Минздрава РБ посетила Аскинский район. Основная цель поездки - оказание организационно-методической и практической помощи.

Заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева и главные специалисты Минздрава РБ посмотрели модульный ФАП деревни Чишма-Уракаево, возведенный в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Обсудили вопросы качества медицинской помощи, проведение интернета в медицинский пункт и оснащение рабочего места фельдшера компьютером в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также пообщались с жителями деревни. Врачи-кардиологи Республиканского кардиоцентра провели консультативный прием пациентов и аудит первичной медицинской документации Аскинской центральной больницы.

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В завершении поездки рабочая группа провела обход подразделений больницы, в ходе чего был разработан план мероприятий по повышению качества, доступности и условий оказываемой медицинской помощи населению района, в рамках национального проекта «Здравоохранение», программ «Доступная среда», «Бережливое производство», а также по дальнейшей реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».


Источник: Минздрав Башкирии
Фото: Минздрав Башкирии
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