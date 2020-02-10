В Аскинском районе побывала рабочая группа Минздрава Башкирии
Рабочая группа Минздрава РБ посетила Аскинский район. Основная цель поездки - оказание организационно-методической и практической помощи.
Заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева и главные специалисты Минздрава РБ посмотрели модульный ФАП деревни Чишма-Уракаево, возведенный в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Обсудили вопросы качества медицинской помощи, проведение интернета в медицинский пункт и оснащение рабочего места фельдшера компьютером в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также пообщались с жителями деревни. Врачи-кардиологи Республиканского кардиоцентра провели консультативный прием пациентов и аудит первичной медицинской документации Аскинской центральной больницы.
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