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В Ишимбайском районе врач-офтальмохирург из Уфы установил рекорд по количеству проведенных операций

Добавлено: 13.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе врач-офтальмохирург из Уфы установил рекорд по количеству проведенных операций

Офтальмохирург из Уфы установил рекорд по количеству операций на глаза. Сотрудник Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов в Ишимбайской Центральной районной больнице принял за один день 56 пациентов.

Известно, что туда врач прибыл вместе с командой, чтобы помочь местным жителям в рамках офтальмологической службы региона по поручению Радия Хабирова. Ранее рекорд принадлежал коллеге хирурга Ринату Казакбаеву. Он в день с легкостью проводит по 50 операций.

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Напомним, в 2019 году специалист Уфимского института глазных болезней, офтальмолог Юлай Бурханов, совершил 42 операции за один день, пока был на выезде в той же Ишимбайской центральной районной больнице. А всего за сутки столичными специалистами было сделано 131 хирургическое вмешательство. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии.

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Источник: proural.info
Фото: Башинформ
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