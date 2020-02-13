Минздрав Башкирии опроверг информацию об отказе в обследовании пациента на коронавирус

Информация о том, что в инфекционной больнице № 4 пациенту отказали в обследовании на коронавирус, не соответствует действительности.







Об этом заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на совещании в региональном правительстве 13 февраля, сообщает пресс-служба главы региона.

«По жителю Екатеринбурга, которому якобы не оказали медицинскую помощь, информация не соответствует действительности.», - говорится в сообщении.

«По каждому такому факту необходимо максимально быстро готовить официальный ответ для публикации в СМИ, чтобы не допускать слухов и сплетен» – отметил глава республики, комментируя новости последних дней.

Глава Башкирии подчеркнул, что по таким фактам чиновники должны давать достоверную информацию максимально оперативноНапомним, на днях местные СМИ сообщали, что в инфекционной больнице № 4 врачи отказали в обследовании мужчине, прилетевшему из Китая. При этом, по данным журналистов, медработники разбежались от больного в разные стороны, попросив его выйти через черный ход. История получила широкий общественный резонанс. В своем шоу на Первом канале о произошедшем рассказал телеведущий Иван Ургант.