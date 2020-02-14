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В Башкирии будут жестко наказывать за халатность в сфере здравоохранения

Добавлено: 14.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии будут жестко наказывать за халатность в сфере здравоохранения

В случае вопиющих фактов халатности в сфере здравоохранения нужно жестко наказывать виновных. Об этом говорилось в ходе очередного «Здравчаса» в Уфе.

Традиционно совещание открыла начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Она рассказала об обращениях граждан по теме здравоохранения.

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Касательно обращений, связанных с неудовлетворительной работой врачей и медсестёр, Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил Минздраву РБ в случае вопиющих фактов халатности жёстко наказывать виновных. Но при этом, если жалоба была несправедливой, надо научиться защищать медиков.

Вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова сообщила об итогах январской командировки в Австрию медиков Башкирии. Европейский опыт организации медицинской и социальной реабилитации изучали главврачи, руководители социальных учреждений РБ.
— Правильно, что съездили и посмотрели. Мы должны учиться на лучших практиках в других странах, регионах, чтобы внедрять передовые технологии у нас дома, — подчеркнул Радий Хабиров.
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Источник: www.i-gazeta.com
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