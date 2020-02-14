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В районы Башкирии приедут ведущие офтальмологи Уфы: стало известно где и когда они проведут прием

Добавлено: 14.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В районы Башкирии приедут ведущие офтальмологи Уфы: стало известно где и когда они проведут прием

В муниципалитеты Башкирии выезжают хирурги Уфимского НИИ глазных болезней. По показаниям местных офтальмологов они проведут операции. Такие акции существенно сокращают общую очередь в НИИ глазных болезней.

«Выезды осуществляются исключительно в учреждения здравоохранения, где функционируют офтальмологические отделения и где условия позволяют оказывать хирургическую помощь. Жители близлежащих районов могут обращаться в офтальмологические отделения при наличии направления от офтальмолога по месту жительства. По всем вопросам по поводу записи на операцию нужно обратиться к офтальмологу по месту жительства. За один выезд офтальмохирурги Уфимского НИИ глазных болезней смогут оказать помощь приблизительно 100 пациентам», – объяснил заместитель главного врача Уфимского НИИ глазных болезней Шамиль Кузбеков.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сообщал, что на этой неделе специалисты-офтальмологи были в Ишимбае. За один день врач Эмин Усубов со своей бригадой провел 56 операций, значительно сократив очередь нуждающихся.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
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