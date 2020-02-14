В Башкирии на карантин закрыли 323 школы

Также в 119 образовательных учреждениях введены ограничительные мероприятия, а в 61 школе классы частично закрыты. Кроме того, в Уфе и Нефтекамске карантин продлен до 19 февраля. В Белебеевском и Дуванском районах ограничения будут действовать до 17 февраля. Такие меры предприняты в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Башкирии.
Напомним, ранее сообщалось, что карантин в уфимских школах продлен еще на неделю. Об этом сообщила вице-мэр Алина Сулейманова. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram