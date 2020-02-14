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В Башкирии на карантин закрыли 323 школы

Добавлено: 14.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии на карантин закрыли 323 школы

В Башкирии до сих пор на карантин закрыты 323 школы. Об этом сообщило региональное Министерство образования и науки.

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Также в 119 образовательных учреждениях введены ограничительные мероприятия, а в 61 школе классы частично закрыты.  Кроме того, в Уфе и Нефтекамске карантин продлен до 19 февраля. В Белебеевском и Дуванском районах ограничения будут действовать до 17 февраля. Такие меры предприняты в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Башкирии.

Напомним, ранее сообщалось, что  карантин в уфимских школах продлен еще на неделю. Об этом сообщила вице-мэр Алина Сулейманова.
 
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Источник: gorobzor.ru
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