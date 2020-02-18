Жительница Мелеуза пожаловалась на нехватку ингаляторов в больнице

Жительница города Мелеуз Маргарита Орлова забила в социальных сетях тревогу. По словам женщины, она сейчас находится на лечении со своим ребенком в детском отделении терапии городской больницы.







Как утверждает Маргарита, в учреждении наблюдается острая нехватка ингаляторов. А ведь в отделение поступают дети с такими диагнозами как, например, пневмония. Представитель министерства здравоохранения ответил на жалобу Маргариты.

— Пришла в дикий ужас, увидев, что нет возможности лечить деток! В процедурном кабинете ингаляторы «еле дышат»! И это при том, что они здесь нужны для постоянного использования. В отделении детки лежат с пневмонией, ланготрахеитом. Спасает, когда родители могут принести свой ингалятор, но не у каждого есть такая возможность. Страдают детки, очнитесь! В больницу попадают в тяжелом состоянии и уверены, что им тут помогут. Срочно, примите меры, окажите первую помощь детям, — написала Маргарита.

— Здравствуйте. Ваше обращение принято и будет рассмотрено в ближайшее время, — Айрат Кунафин, заместитель начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности Минздрава РБ

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