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В уфимском отделении МФЦ можно сдать тест на ВИЧ

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В уфимском отделении МФЦ можно сдать тест на ВИЧ

Жители Башкирии могут провериться на ВИЧ в офисах МФЦ.  Уфимское отделение многофункционального центра на улице Губайдуллина принимает желающих раз в неделю. Там же можно сделать экспресс-тест на СПИД. 

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Отмечается, что результат будет известен через 15 минут.

Помимо этого, в офисе будут работать медсестра, лаборант и психолог. Эксперты проведут консультацию и расскажут об особенностях страшного заболевания.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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