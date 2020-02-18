В уфимском отделении МФЦ можно сдать тест на ВИЧ
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Жители Башкирии могут провериться на ВИЧ в офисах МФЦ. Уфимское отделение многофункционального центра на улице Губайдуллина принимает желающих раз в неделю. Там же можно сделать экспресс-тест на СПИД.
Помимо этого, в офисе будут работать медсестра, лаборант и психолог. Эксперты проведут консультацию и расскажут об особенностях страшного заболевания.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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