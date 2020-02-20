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В Башкирии после жалоб о перебоях с лекарствами оставил свой пост начальник отдела лекарственного обеспечения Ильшат Денисламов

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии после жалоб о перебоях с лекарствами оставил свой пост начальник отдела лекарственного обеспечения Ильшат Денисламов

Денисламов объяснил увольнение личным решением, однако эксперты полагают, что кадровые выводы были сделаны в связи с перебоями в обеспечении лекарствами нефрологических больных.

С начала этого года в общественную пациентскую организацию «Нефролига» стали поступать в массовом порядке жалобы на невозможность получить необходимые лекарства. Обращения были также направлены в прокуратуру региона и администрацию президента страны.

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Минздрав Башкирии признал проблему и объяснил ее тем, что закупочные процедуры не были проведены вовремя. При этом вопрос обещали взять на контроль и решить в кратчайшие сроки.

Портал Proufu.ru считает, что смена начальника отдела лекарственного обеспечения стала оргвыводом, сделанным ведомством в ответ на критику пациентов и общественников. В пресс-службе Минздрава от комментариев воздержались, так как не владеют информацией.

19 февраля во время оперативного совещания, которое провел министр здравоохранения субъекта Максим Забелин с руководителями медицинских организаций, было объявлено, что в информационную систему «Инцидент-менеджмент» за минувшую неделю поступило 104 обращения от граждан. Основные темы – организация и качество оказания медицинской помощи, кадровые вопросы и лекарственное обеспечение.

Источник: pharmvestnik.ru
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