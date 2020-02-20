В Башкирии после жалоб о перебоях с лекарствами оставил свой пост начальник отдела лекарственного обеспечения Ильшат Денисламов

Денисламов объяснил увольнение личным решением, однако эксперты полагают, что кадровые выводы были сделаны в связи с перебоями в обеспечении лекарствами нефрологических больных.







С начала этого года в общественную пациентскую организацию «Нефролига» стали поступать в массовом порядке жалобы на невозможность получить необходимые лекарства. Обращения были также направлены в прокуратуру региона и администрацию президента страны.

Минздрав Башкирии признал проблему и объяснил ее тем, что закупочные процедуры не были проведены вовремя. При этом вопрос обещали взять на контроль и решить в кратчайшие сроки.Портал Proufu.ru считает, что смена начальника отдела лекарственного обеспечения стала оргвыводом, сделанным ведомством в ответ на критику пациентов и общественников. В пресс-службе Минздрава от комментариев воздержались, так как не владеют информацией.19 февраля во время оперативного совещания, которое провел министр здравоохранения субъекта Максим Забелин с руководителями медицинских организаций, было объявлено, что в информационную систему «Инцидент-менеджмент» за минувшую неделю поступило 104 обращения от граждан. Основные темы – организация и качество оказания медицинской помощи, кадровые вопросы и лекарственное обеспечение.