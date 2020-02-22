Врач из Октябрьского стала победителем всероссийского конкурса «Детский врач 2019 года»
Заведующий октябрьским филиалом Детского противотуберкулезного санатория «Толпар» Альмира Вагапова стала победителем в конкурсе Союза педиатров России «Детский врач 2019 года».
21 февраля в рамках XXII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» состоится церемония награждения победителей конкурса.
На церемонии закрытия, 23 февраля, будут подведены итоги конкурса научных работ молодых ученых.
В рамках Конгресса проводятся I Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», II Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», II Всероссийский Форум «Волонтеры – детям России», III Национальная Ассамблея «Защищенное поколение», IX Евразийский форум по редким болезням, X Форум детских медицинских сестер и XIII Международный форум детских хирургов и травматологов-ортопедов.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram