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Врач из Октябрьского стала победителем всероссийского конкурса «Детский врач 2019 года»

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 39
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Октябрьский
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Врач из Октябрьского стала победителем всероссийского конкурса «Детский врач 2019 года»

Заведующий октябрьским филиалом Детского противотуберкулезного санатория «Толпар» Альмира Вагапова стала победителем в конкурсе Союза педиатров России «Детский врач 2019 года».

21 февраля в рамках XXII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» состоится церемония награждения победителей конкурса.

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Также на церемонии открытия мероприятия будут подведены итоги конкурсов «Детская медицинская сестра 2019 года», «Медицинская организация педиатрического профиля 2019 года», «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля 2019 года», «Профессиональное образовательное учреждение педиатрического профиля 2019 года», «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии».

На церемонии закрытия, 23 февраля, будут подведены итоги конкурса научных работ молодых ученых.


В рамках Конгресса проводятся I Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», II Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», II Всероссийский Форум «Волонтеры – детям России», III Национальная Ассамблея «Защищенное поколение», IX Евразийский форум по редким болезням, X Форум детских медицинских сестер и XIII Международный форум детских хирургов и травматологов-ортопедов.


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Источник: health.bashkortostan.ru
Фото: health.bashkortostan.ru | пресс-служба Минздрава РБ
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