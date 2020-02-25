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В России ввели новые правила назначения лекарств

Добавлено: 25.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В России ввели новые правила назначения лекарств

В России изменились правила назначения лекарств и оформления рецептов. Изменения регламентированы Приказом Минздрава России от 11.12.2019 N 1022н.

В чем состоит новация? Во-первых, закреплена возможность изготавливать рецептурный бланк формы N 148-1/у-04 (л) с помощью компьютера. Это позволит медорганизациям и аптекам вести автоматизированный учет рецептов на льготные препараты. Для таких случаев в форме бланка предусмотрено место для дополнительного реквизита — штрихкода.

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Кроме того, льготные препараты для некоторых пациентов теперь можно назначать на более длительный курс лечения. Так, медики могут назначать препараты по рецептам формы N 148-1/у-04 (л) на курс лечения до 180 дней (ранее — до 90 дней). Речь идет о льготных препаратах, которые выписывают для лечения хронических заболеваний следующим гражданам: люди пенсионного возраста, инвалиды первой группы; дети-инвалиды; граждане с хроническими заболеваниями, которые предполагают длительный курс лечения.

Новыми правилами медикам следует руководствоваться уже с 9 февраля 2020 года.

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Источник: www.i-gazeta.com
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