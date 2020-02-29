Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия

В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия

Добавлено: 29.02.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия

28 февраля в уфимскую поликлинику № 2 с жалобами на плохое самочувствие обратилась 20-летняя девушка, вернувшаяся из Китая.

Девушка была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу № 4, а в поликлинике провели полную дезинфекцию здания. Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на источник в медучреждении.

В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус

Читайте также:

В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
По данным республиканского Минздрава, пациентка обратилась с признаками ОРВИ, но так как в анамнезе была поездка в Китай, где она учится, то в поликлинике провели противоэпидемические мероприятия, а девушку госпитализировали.

Напомним, ранее стало известно, что планируется переквалифицировать больницы в Нефтекамске и Салавате — для больных коронавирусом: в случае выявления зараженных их после сдачи анализов будут направлены туда на карантин. Позднее минздрав информацию не подтвердил, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая. А в Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус. Кроме того курсы личной гигиены предлагали ввести на предприятиях России. Бороться с эпидемией коронавируса подобным образом предложил депутат Государственной Думы из Башкирии Иван Сухарев

Источник: mkset.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая
Здравоохранение
В Башкирии создадут карантинную зону для туристов, прибывших из Китая
В Уфе один многоквартирных домов обработали дезинфекцией от коронавируса | видео
Происшествия
В Уфе один многоквартирных домов обработали дезинфекцией от коронавируса | видео
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Происшествия
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
В Нефтекамске пациентка избила заведующую женской консультацией
Происшествия
В Нефтекамске пациентка избила заведующую женской консультацией
В Уфе из-за карантина по гриппу на неделю закрыли школу
Образование
В Уфе из-за карантина по гриппу на неделю закрыли школу
Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
Общество
Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: