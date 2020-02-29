В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия

28 февраля в уфимскую поликлинику № 2 с жалобами на плохое самочувствие обратилась 20-летняя девушка, вернувшаяся из Китая.







Девушка была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу № 4, а в поликлинике провели полную дезинфекцию здания. Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на источник в медучреждении.