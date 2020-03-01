В обсерватор в Абзелиловском районе поместили 14 китайцев с подозрением на коронавирус

Обсерватор в Абзелиловском районе Башкирии принял 14 китайцев, у которых заподозрили коронавирус.







Медучреждение организовано на территории цементного завода. В отдельно стоящем здании находятся 16 изоляторов для предположительно зараженных коронавирусом. 10 февраля туда на карантин были доставлены 14 граждан КНР. Пациенты ежедневно проходили медицинский осмотр. За время наблюдении никаких признаков опасной болезни не наблюдалось.

– 10 и 25 февраля 2020 г. произведен забор анализов на коронавирус у обсервируемых, результаты получены 27.02.2020 г. – отрицательные, – рассказали в пресс-службе Аскаровской ЦРБ. – Карантин прибывших граждан КНР закончился 29.02.2020 г.

Представители больницы добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Башкирии официально зарегистрировано не было.