В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
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В связи с заболевшим коронавирусом в Москве в Башкирии установлены дополнительные меры проверок состояния здоровья всех прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заболевания инфекцией.
Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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На заседании штаба также приняли решение создать стотысячный резервный запас защитных масок.
1 марта у вернувшегося в Москву из Италии россиянина Давида Берова был диагностирован коронавирус. Его положили в инфекционную больницу №1 столицы. В Башкирии фактов заражения инфекцией нет.
Источник:
ufa.aif.ru
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