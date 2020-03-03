В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса

В связи с заболевшим коронавирусом в Москве в Башкирии установлены дополнительные меры проверок состояния здоровья всех прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заболевания инфекцией.







Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение 14 дней прибывшие будут наблюдаются по месту жительства, но в случае выявления симптомов их экстренно госпитализируют.На заседании штаба также приняли решение создать стотысячный резервный запас защитных масок.1 марта у вернувшегося в Москву из Италии россиянина Давида Берова был диагностирован коронавирус. Его положили в инфекционную больницу №1 столицы. В Башкирии фактов заражения инфекцией нет.