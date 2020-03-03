В Башкирии будут следить за ценами на медицинские маски

Кроме того, «Башфармация» закупит 100 тысяч резервных медицинских масок. В правительстве состоялось совещание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом под председательством первого вице-премьера Андрея Назарова.







Как сообщил министр здравоохранения республики, медики готовы к встрече с коронавирусом. В каждой больнице Башкирии разработан алгоритм действий в случае обнаружения пациентов с положительными анализами на это заболевание. Врачи и специалисты всех профильных ведомств прошли дополнительное обучение.

Прибывших из Китая, у кого обнаруживают симптомы ОРВИ, изолируют и обследуют на весь перечень возможных возбудителей вирусной инфекции. На совещании подчеркнули, что по состоянию на 2 марта в Башкирии не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Вместе с тем, жители республики активно раскупают медицинские маски. В некоторых аптеках средств противовирусной защиты не хватает.Итоги встречи подвел председатель оперативного штаба. Так, решено мобилизовать все силы для недопущения распространения коронавируса на территории республики. Также Андрей Назаров поручил проследить, чтобы коммерсанты не завышали цены на маски, пользуясь ситуацией.