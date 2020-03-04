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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство запретило вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая маски. Запрет будет действовать по 1 июня 2020 года. Он не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования.

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В список попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Источник: pdmnews
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