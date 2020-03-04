Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство запретило вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая маски. Запрет будет действовать по 1 июня 2020 года. Он не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования.



Источник: pdmnews

В список попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.