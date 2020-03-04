Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
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Правительство запретило вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая маски. Запрет будет действовать по 1 июня 2020 года. Он не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования.
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Источник: pdmnews
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