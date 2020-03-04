В новом роддоме Белебея появился на свет первый ребенок

4 марта, руководитель региона Радий Хабиров поделился на своих страницах в социальных сетях о завершении эпопеи с белебеевским родильным домом.







Напомним, что впервые Глава Башкирии прибыл туда с рабочим визитом еще 21 октября 2018 года. Тогда сообщалось, что капитальный ремонт в медучреждении затягивается аж с 2012 года. Роженицы были вынуждены уезжать в соседние муниципалитеты. Тогда Радий Хабиров распорядился закончить работы до конца 2019 года. И вот сегодня в совершенно новом родильном доме Белебея появился на свет первый малыш.

— Этому малышу сегодня радуемся вместе со всем Белебеем! Он сегодня родился первым после окончания многострадального ремонта белебеевского роддома. Роддом в Белебее не работал с 2015-го года, когда после некачественного ремонта начались долгие суды-пересуды. Для рожениц, которых много в большом городе, это было форменным издевательством. Прошлой весной нам удалось найти решение и не дай бог кому-то еще раз допустить, чтобы подобное повторилось, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети