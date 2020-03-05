Как записаться на прием к врачу в Башкирии: 5 способов

В настоящее время попасть на прием к врачу в Башкирии можно пятью способами.







Первый способ - через регистратуру медучреждения. Можно как при личном обращении, так и позвонив по телефону поликлиники или больницы. Этот способ является самым популярным, но при этом многие отмечают, что дозвониться до регистратуры сложно. Поэтому минздрав РБ сейчас планирует отказаться от записи через регистратуру, оставив только единый номер 13-01.

Фото: primamedia.ru

- через единый телефонный номер 13-01 или 88003471301, действующий на всей территории Башкирии. Оператор колл-центра примет обращение и запишет к врачу при наличии свободных бирок.- на приеме у врача. Попав к врачу первичного звена - терапевту или педиатру, вы можете у врача же записаться к узким специалистам или на повторный прием. Надо уточнить, что к большей части узких специалистов можно записать ТОЛЬКО таким способом.- через информаты. В поликлиниках и больницах установлены аппараты, позволяющие электронным способом записаться к врачу.- через интернет. Можно записаться как через портал госуслуг, единый медицинский портал и мобильное приложение «К врачу».