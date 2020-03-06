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В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса

Добавлено: 06.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса, сообщает ТАСС. Все заразившиеся приехали из Италии и сейчас находятся в изолированных инфекционных боксах. 

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Сообщается, что у четырех москвичей и одного нижегородца заболевание протекает в легкой форме, состояние шестого зараженного оценивается как средней тяжести. 

На сегодняшний день в России уже девять подтверждённых случаев заражения коронавирусом, первые инфицированные уже поправились.

По данным на 6 марта, в мире число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, летальных случаев 3 405.

Источник: gtrk.tv
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