Кардиохирург из Башкирии Богдан Олейник вышел в финал конкурса «Лидеры России 2020»
В финале специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. В результате в финал вышли 28 человек, один из которых врач из Республики Башкортостан. Им стал Богдан Олейник, сотрудник Республиканского кардиологического центра в Уфе.
Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Он отметил, что конкурс объединил тех, кто на деле подтверждает свой профессионализм и своими достижениями развивает и улучшает медицинскую отрасль.
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Конкурсантам предстояло пройти повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участие в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах и подготовить предложения в ходе стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение».
Добавим, специализация «Здравоохранение» является одним из трёх профильных направлений конкурса «Лидеры России 2020». Её задача ‒ выявить перспективные кадры среди работников системы здравоохранения России и сформировать кадровый резерв для разных уровней должностей.
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