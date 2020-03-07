Кардиохирург из Башкирии Богдан Олейник вышел в финал конкурса «Лидеры России 2020»

В финале специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. В результате в финал вышли 28 человек, один из которых врач из Республики Башкортостан. Им стал Богдан Олейник, сотрудник Республиканского кардиологического центра в Уфе.







Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Он отметил, что конкурс объединил тех, кто на деле подтверждает свой профессионализм и своими достижениями развивает и улучшает медицинскую отрасль.

- Этот конкурс, безусловно, полезная инициатива. После того, как пообщаешься с участниками, понимаешь, что здравоохранение не пропадёт. Вы не подвели, но давайте не будем останавливаться и продолжим движение вперед! - сказал Леонид Рошаль.









Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение» Леонид Рошаль, приветствуя победителей, высоко оценил уровень их подготовки, глубину знаний и разносторонние навыки.Как сообщали ранее, в полуфинал специализации «Здравоохранение» из Башкортостана прошли Динар Габдрахманов (Республиканский клинический перинатальный центр), Гульнара Идрисова и Богдан Олейник (Республиканский кардиоцентр), Артём Изосимов (Башкирский государственный медицинский университет). Республика Башкортостан лидировал по числу конкурсантов среди Приволжского федерального округа.

Конкурсантам предстояло пройти повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участие в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах и подготовить предложения в ходе стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение».



Добавим, специализация «Здравоохранение» является одним из трёх профильных направлений конкурса «Лидеры России 2020». Её задача ‒ выявить перспективные кадры среди работников системы здравоохранения России и сформировать кадровый резерв для разных уровней должностей.



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Фото: health.bashkortostan.ru | пресс-служба Минздрава РБ