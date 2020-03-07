В Башкирии пациентку с послеродовым сепсисом отказались перевозить в московскую клинику

6 марта, в Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию Айгуль Фоминой — женщины, которая сразу после родов оказалась в реанимации 22-й больницы с послеродовым сепсисом.







— В настоящее время идет согласование даты и времени авиатранспортировки пациентки в федеральный центр, — рассказала руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Светлана Кускарбекова.

— Директор московского Национального медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова профессор Роман Шмаков, узнав о состоянии Айгуль, решил, что ей нужно лечиться именно там, в столице, а не в Уфе, поскольку здесь нет того оборудования, как там. Плюс в больницах Уфы всё не так стерильно, а любая инфекция Айгуль может просто убить. Но наши чиновники из Минздрава Башкирии сказали нам, мол, ее транспортировка в Москву не обоснованна, — сообщила Гульназ Гирфанова.



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Фото: migranovemin / Instagram.com

Накануне, 5 марта, тетя Айгуль Фоминой Гульназ Гирфанова рассказала изданию UFA1, что ее племянницу отказываются перевозить в московскую клинику, потому что это слишком дорого: женщина назвала сумму в 2 миллиона рублей.