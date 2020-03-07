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Минздрав Башкирии оплатил транспортировку Айгуль Фоминой в Москву

Добавлено: 07.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав Башкирии оплатил транспортировку Айгуль Фоминой в Москву

Умирающая мама двух детей Айгуль Фомина прилетела в Москву спецбортом, транспортировку которой оплатило Министерство здравоохранения Башкирии. Об этом сообщила тетя женщины Гульназ Гирфанова изданию UFA1 сегодня, 7 марта.

— Айгуль сейчас [лежит] в центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, в Москве. Ее состояние мне пока неизвестно, я еду к ней, — отметила Гульназ Гирфанова.

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34-летняя Айгуль Фомина попала в реанимацию 22-й больницы с послеродовым сепсисом. Инфекцией ее заразили, по словам тети, в уфимском перинатальном центре в конце февраля во время родов. Женщине срочно потребовалось лечение в Москве. Но уфимские чиновники из Министерства здравоохранения, со слов тети, не захотели оплачивать транспортировку в столицу молодой мамы, которая стоила два миллиона рублей.

В Минздраве тогда даже прокомментировали эту ситуацию.


Источник: ufa1.ru
Фото: migranovemin / Instagram.com
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