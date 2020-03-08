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Лечением Айгуль Фоминой занялся московский профессор Роман Шмаков

Добавлено: 08.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Лечением Айгуль Фоминой занялся московский профессор Роман Шмаков

История 34-летней уфимки Айгуль Фоминой, которой резко стало плохо после кесарева сечения, не оставила равнодушными жителей Башкирии. Тяжелобольной женщине в кратчайшие сроки собрали 711 тысяч рублей на лечение и реабилитацию.

Специальным бортом ее доставили в Москву в центр акушерства и гинекологии. Ранее минздрав республики пояснил, что медики тянули с этим из-за ее тяжелого состояния.

Минздрав Башкирии оплатил транспортировку Айгуль Фоминой в Москву

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Накануне родные Айгуль прекратили сбор средств. Как заявил ее супруг Борис, все деньги, которые семья не потратит, будут возвращены или переданы в благотворительный фонд.
- Все, что останется, мы отдадим обратно, или передадим в благотворительный фонд. Спасибо всем неравнодушным. Дай Бог, в вашу семью не придет такая беда, - заявил Борис Фомин.
Сегодня стало известно, что лечением Айгуль Фоминой занялся лично директор института акушерства и гинекологии, профессор Роман Шмаков.
- Он приехал к Айгуль в свой выходной, обнял маму Айгуль, успокоил. Сегодня сделали КТ, взяли анализы, начинают лечение, - рассказала подруга Айгуль в соцсетях.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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