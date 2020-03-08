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Основные симптомы коронавируса: как распознать признаки болезни на ранних стадиях

Добавлено: 08.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Основные симптомы коронавируса: как распознать признаки болезни на ранних стадиях

Коронавирус продолжает охватывать новые страны и регионы, число заболевших превысило 106 тысяч, 3594 человека умерли. Только 8 марта в России зафиксировали три новых случая заболевания в Московской, Белгородской и Калининградской областях. До этого сообщалось сразу о шести заболевших.

Как распознать коронавирус на ранних стадиях и какие признаки болезни наблюдаются в разных ее формах, рассказали заведующий лабораторией НИИ им И. И. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов и главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

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Коронавирусная инфекция может протекать в трех разных формах тяжести — легкой, средней и тяжелой. 25% тяжелых случаев квалифицируются как крайне тяжелые — для них характерны острая дыхательная недостаточность и высокая температура. В этой ситуации человек может умереть, отмечают врачи.
Коронавирус в легкой форме
В легких формах инфекция начинается с обычного насморка, дальше повышается температура. В 80% случаев появляется сухой кашель, который затем может перейти во влажный. По первым признакам болезнь может не отличаться от обычной простуды или гриппа, поэтому многие остаются в полном неведении, что они больны. Чаще всего заболевший не замечает симптомов или чувствует легкое першение в горле.

ВОЗ сообщает, что больные выздоравливают в 80% случаев. Для борьбы с инфекцией организму требуется от одной до двух недель. При этом не применяются специфические методы лечения.

Какие симптомы наблюдаются в средней форме?
Если не лечить коронавирус, через два-три дня у пациента возникает одышка. Также он начинает чувствовать боль за грудиной. У каждого человека симптомы проявляются по-своему — все зависит от иммунитета и его состояния здоровья. Здоровые, крепкие люди могут спокойно переносить болезнь. Но, если концентрация вируса большая, они тоже могут сильно заболеть.

Вирус может стать пусковым механизмом для бактериальных патогенов, которые вызовут осложнения на четвертый-пятый день. Поэтому, помимо утвержденных государством противовирусных препаратов, больному могут назначить антибиотики. Лечение заболевания в средней форме растягивается на период более двух недель. После выведения вируса из организма врачи борются с отдельными симптомами — кашлем, насморком и болью в горле.

Что происходит в организме при тяжелой форме?
Тяжелые случаи составляют от 5 до 10% всей заболеваемости.

Хуже всего инфекцию переносят пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания в обостренной форме — артериальная гипертензия, заболевания сердца или диабет.
Их иммунная система реагирует слабо, и организм не может бросить все силы на борьбу с инфекцией. Из-за этого появляются осложнения — сильная дыхательная недостаточность, поражение обоих легких.

Лечение может затянуться на месяц и более. Больных помещают в реанимацию и палаты интенсивной терапии. В двух случаях из ста болезнь приводит к смерти, хотя в разных странах статистика отличается. Так, в Южной Корее летальные исходы составляют 0,5% от всего числа заболевших, в Италии смертность достигает 3%.

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Источник: ura.news
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