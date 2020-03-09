В Уфе медики получили задание от начальства самим сшить себе марлевые маски

Сотрудники одной из уфимских больниц на днях получили неожиданное указание от начальства. В разосланном медикам сообщении говорилось, что им нужно самим сшить себе марлевые маски, так как обычные маски в учреждении закончились.



Фото: sochi24.tv

Марлю врачам пообещали выдать - "получайте и начинайте шить", а вот как дезинфицировать эти маски, никто объяснять не стал.Большая часть персонала оказалась озадачена такой разнарядкой. По словам медиков, подобной ситуации, когда врачам приходилось бы самим шить себе маски, они не припомнят уже давно. Разве что в 90-е такое бывало, вспоминают сотрудники больницы, да и то не часто.