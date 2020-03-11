В Башкирии планируют учредить три награды для медработников

Не так давно Радий Хабиров предложил попробовать новую программу для определения лучших специалистов в области медицины в нашей республике. Сделать это Глава Башкирии порекомендовал по аналогии с московским проектом, который был запущен три года назад.







Там профессионалы, получившие положительную оценку своей деятельности, удостаиваются статуса «Московский врач». Им вручают значок и каждый месяц выдают премию в размере 15 тысяч рублей.



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В нашем регионе хотят учредить три статуса: «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана». Кроме того, в указе прописано, что необходимо установить условия и порядок присвоения статуса, а также определить источник финансирования. Документ вступает в силу сразу после подписания Главой республики.