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Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус

ЧП произошло в Республиканской клинической больнице №2. Туда в приемный покой сегодня пришла женщина с высокой температурой. На приеме у терапевта она рассказала, что недавно приехала из Австрии и боится, что у нее может быть коронавирус.

Женщину сразу же госпитализировали, приемное отделение закрыли до санобработки. В Минздраве Башкирии эту новость подтвердили, хотя подчеркнули, что у обратившейся может быть и обычная простуда или грипп.

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— В анамнезе у нее поездка в Австрию. В связи с этим были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса. В настоящее время находится под наблюдением специалистов, — сообщила руководитель пресс-службы Минздрава РБ.
На данный момент 2-я Республиканская больница работает в штатном режиме. Врачи ожидают результатов анализов обратившейся пациентки.

Сегодня в Австрии зарегистрирована первая смерть от коронавируса, скончался 69-летний мужчина в Вене, сообщило австрийское агентство печати APA со ссылкой на оперативный штаб австрийской столицы. Сообщается, что мужчина вернулся в Вену из Италии и имел другие заболевания. Он скончался в ночь на четверг в больнице Кайзера Франца-Иосифа.

Источник: sm-news.ru
Фото: medsestrarb.ru
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