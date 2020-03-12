Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора
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Из-за неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в мире, Управление Роспотребнадзора по Башкирии разработало пошаговую инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).
Симптомы заболевания коронавируса сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
- высокая температура тела;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- рвота;
- диарея.
- Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
- Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;
- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
- Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
- Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
- Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
- Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
- Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
- Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
- Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
- Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: mongolnow.com
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