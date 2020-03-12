Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора

Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора

Добавлено: 12.03.20
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора

Из-за неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в мире, Управление Роспотребнадзора по Башкирии разработало пошаговую инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

Симптомы заболевания коронавируса сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

  • высокая температура тела;
  • головная боль;
  • слабость;
  • кашель;
  • затрудненное дыхание;
  • боли в мышцах;
  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея.
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус

Читайте также:

Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
  1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
  2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;
  3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
  4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
  5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
  6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
  7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

  1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
  2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
  3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
  4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
  5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: mongolnow.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Профилактика гриппа
Общество / Здравоохранение
Профилактика гриппа
В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Здравоохранение
В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Как в домашних условиях сделать медицинскую маску своими руками
Здравоохранение
Как в домашних условиях сделать медицинскую маску своими руками
В России создадут штаб по коронавирусу
Политика
В России создадут штаб по коронавирусу
Основные симптомы коронавируса: как распознать признаки болезни на ранних стадиях
Здравоохранение
Основные симптомы коронавируса: как распознать признаки болезни на ранних стадиях
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
Происшествия
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
Минздрав рассказал, чем лечить симптомы коронавируса
Здравоохранение
Минздрав рассказал, чем лечить симптомы коронавируса
Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
Общество
Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: