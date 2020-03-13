В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю девушку

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю ученицу одной из элитных гимназий. По некоторым данным, школьница недавно вернулась из путешествия по Франции. Вернувшись на Родину, она почувствовала недомогание, сообщает издание "Башньюс".







Ученицу одной из гимназий в центре Уфы забрали в больницу прямо с уроков. За Айгуль С. (имя изменено - прим. редакции) бригада врачей в специальных защитных костюмах приехала прямо в школу. Всему виной - состояние девочки.

Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова.

Фото: соцсети

Как стало известно, ранее она вернулась в Башкирию с отдыха во Франции, где на данный момент уже зарегистрировано около 2300 больных новым вирусом. Спустя некоторое время у Айгуль поднялась температура, появился кашель и заболела голова. Врачи, узнав о том, что школьница была в Европе, решили поместить ребенка под карантин. По регламенту за ней в школу приехала бригада медиков в костюмах химзащиты. Айгуль пришлось собрать свои вещи и после второго урока поехать в медицинское учреждение.Сама девочка верит, что все будет хорошо, но своих опасений не скрывает.На данный момент в Уфе уже зарегистрировано несколько подобных случаев, когда горожан по возвращению из других стран помещают в карантин. Так, 12 марта из РКБ № 2 была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Австрии. Чуть раньше в другую поликлинику пришлось срочно вызывать инфекционистов после приема девушки, приехавшей из Китая в Россию через Корею.