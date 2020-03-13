Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю девушку

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю девушку

Добавлено: 13.03.20
Просмотров: 8
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю девушку

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю ученицу одной из элитных гимназий. По некоторым данным, школьница недавно вернулась из путешествия по Франции. Вернувшись на Родину, она почувствовала недомогание, сообщает издание "Башньюс". 

Ученицу одной из гимназий в центре Уфы забрали в больницу прямо с уроков. За Айгуль С. (имя изменено - прим. редакции) бригада врачей в специальных защитных костюмах приехала прямо в школу. Всему виной - состояние девочки. 

Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора

Читайте также:

Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора
Как стало известно, ранее она вернулась в Башкирию с отдыха во Франции, где на данный момент уже зарегистрировано около 2300 больных новым вирусом. Спустя некоторое время у Айгуль поднялась температура, появился кашель и заболела голова. Врачи, узнав о том, что школьница была в Европе, решили поместить ребенка под карантин. По регламенту за ней в школу приехала бригада медиков в костюмах химзащиты. Айгуль пришлось собрать свои вещи и после второго урока поехать в медицинское учреждение.

Сама девочка верит, что все будет хорошо, но своих опасений не скрывает. 

Айгуль С., жительница Уфы:
Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова.
На данный момент в Уфе уже зарегистрировано несколько подобных случаев, когда горожан по возвращению из других стран помещают в карантин. Так, 12 марта из РКБ № 2 была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Австрии. Чуть раньше в другую поликлинику пришлось срочно вызывать инфекционистов после приема девушки, приехавшей из Китая в Россию через Корею.

Источник: bash.news
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия
Здравоохранение
В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия
В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
Происшествия
В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Происшествия
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
В Нефтекамске девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора, насмерть сбил автомобиль
Происшествия
В Нефтекамске девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора, насмерть сбил автомобиль
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: