В Башкирии в городе Дюртюли открылась новая детская поликлиника. Четырехэтажный корпус с просторными светлыми кабинетами подразумевает посещение 200 пациентов в день.







Кроме того, для детей с температурой сделали отдельные входы, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для удобства маленьких пациентов здесь есть дневной стационар и игровая комната. До ремонта поликлиника была неудобной, элементарно не хватало кабинетов. Она располагалась на первых этажах жилого дома.

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Фото: соцсети