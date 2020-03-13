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В городе Дюртюли открылась новая детская поликлиника

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Дюртюлинский район
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В городе Дюртюли открылась новая детская поликлиника

В Башкирии в городе Дюртюли открылась новая детская поликлиника. Четырехэтажный корпус с просторными светлыми кабинетами подразумевает посещение 200 пациентов в день.

Кроме того, для детей с температурой сделали отдельные входы, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для удобства маленьких пациентов здесь есть дневной стационар и игровая комната. До ремонта поликлиника была неудобной, элементарно не хватало кабинетов. Она располагалась на первых этажах жилого дома.

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Как сообщил Радий Хабиров, существует проблема нехватки специалистов. Сейчас работают всего 13 докторов на 17 участках. В последующем количество врачей увеличится. В этом году в Дюртюли приедут два выпускника уфимского медицинского вуза. Глава пообещал, что молодые педиатры получат по одному миллиону рублей.

4 марта, руководитель региона Радий Хабиров поделился на своих страницах в социальных сетях о завершении эпопеи с белебеевским родильным домом. Подробности резонансной истории читайте в нашем материале

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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