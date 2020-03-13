В Башкирии в городе Дюртюли открылась новая детская поликлиника. Четырехэтажный корпус с просторными светлыми кабинетами подразумевает посещение 200 пациентов в день.
Кроме того, для детей с температурой сделали отдельные входы, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для удобства маленьких пациентов здесь есть дневной стационар и игровая комната. До ремонта поликлиника была неудобной, элементарно не хватало кабинетов. Она располагалась на первых этажах жилого дома.
Как сообщил Радий Хабиров, существует проблема нехватки специалистов. Сейчас работают всего 13 докторов на 17 участках. В последующем количество врачей увеличится. В этом году в Дюртюли приедут два выпускника уфимского медицинского вуза. Глава пообещал, что молодые педиатры получат по одному миллиону рублей.
4 марта, руководитель региона Радий Хабиров поделился на своих страницах в социальных сетях о завершении эпопеи с белебеевским родильным домом. Подробности резонансной истории читайте в нашем материале