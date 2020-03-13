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В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 13 марта, в ИА «Башинформ» состоялось экстренное заседание по вопросам пандемии коронавируса.

Во встрече приняли участие: министр здравоохранения Максим Забелин, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов, главный врач инфекционной больницы №4 Радик Галимов, пресс-секретарь министерства здравоохранения Светлана Кускарбекова, главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак. Специалисты обсудили сложившуюся ситуацию вокруг коронавируса. Напомним, что только за последние сутки появилось два сообщения о возможном заражении жителей Башкирии: накануне в больницу была госпитализирована женщина, прилетевшая из Австрии, а следом СМИ заговорили об ученице уфимской гимназии, которая вернулась из поездки во Францию. Однако стоит отметить, что на данный момент подтвержденных случаев заболевания нет. Подробнее о ситуации рассказал глава Роспотребнадзора.

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— Предусмотрено усиление санитарно-карантинного контроля пунктов и пропусков в отношении лиц, пребывающих из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. По состоянию на сегодняшний день, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, данная мера предусмотрена и в отношении лиц пребывающих из Франции, Германии, Испании. В республике организован мониторинг за здоровыми лицами, которые пребывали из этих стран. На сегодняшний день под наблюдением находится 311 граждан республики, снято с медицинского наблюдения 481, — отметил Александр Жеребцов.
Из-за неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в мире, Управление Роспотребнадзора по Башкирии разработало пошаговую инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции

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Источник: proural.info
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