В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 13 марта, в ИА «Башинформ» состоялось экстренное заседание по вопросам пандемии коронавируса.







Во встрече приняли участие: министр здравоохранения Максим Забелин, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов, главный врач инфекционной больницы №4 Радик Галимов, пресс-секретарь министерства здравоохранения Светлана Кускарбекова, главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак. Специалисты обсудили сложившуюся ситуацию вокруг коронавируса. Напомним, что только за последние сутки появилось два сообщения о возможном заражении жителей Башкирии: накануне в больницу была госпитализирована женщина, прилетевшая из Австрии, а следом СМИ заговорили об ученице уфимской гимназии, которая вернулась из поездки во Францию. Однако стоит отметить, что на данный момент подтвержденных случаев заболевания нет. Подробнее о ситуации рассказал глава Роспотребнадзора.

— Предусмотрено усиление санитарно-карантинного контроля пунктов и пропусков в отношении лиц, пребывающих из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. По состоянию на сегодняшний день, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, данная мера предусмотрена и в отношении лиц пребывающих из Франции, Германии, Испании. В республике организован мониторинг за здоровыми лицами, которые пребывали из этих стран. На сегодняшний день под наблюдением находится 311 граждан республики, снято с медицинского наблюдения 481, — отметил Александр Жеребцов.



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