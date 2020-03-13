Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов госпитализированной из-за коронавируса уфимки
Комментарии (0)
Анализы не подтвердили коронавирус у госпитализированной уфимки, вернувшейся из Австрии, сообщил «Вестям» министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Кроме того, сегодня, 13 марта, в ИА «Башинформ» состоялось экстренное заседание по вопросам пандемии коронавируса. Подробнее о ситуации рассказал глава Роспотребнадзора
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gtrk.tv
Загрузка...
Читайте также
Здравоохранение
В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса
Здравоохранение
В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали 14-летнюю девушку
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
В Уфе девушку вернувшуюся из Китая госпитализировали из-за плохого самочувствия
Происшествия
В Уфе один многоквартирных домов обработали дезинфекцией от коронавируса | видео
Здравоохранение
В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В 2020 году в Башкирии введут в строй 90 новых ФАП