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Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов госпитализированной из-за коронавируса уфимки

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов госпитализированной из-за коронавируса уфимки

Анализы не подтвердили коронавирус у госпитализированной уфимки, вернувшейся из Австрии, сообщил «Вестям» министр здравоохранения республики Максим Забелин. 

Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус

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Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
Напомним, о госпитализации женщины стало известно накануне, 13 марта. Недавно прилетевшая из Европы уфимка обратилась в РКБ №2 с жалобами на плохое самочувствие. 

Кроме того, сегодня, 13 марта, в ИА «Башинформ» состоялось экстренное заседание по вопросам пандемии коронавируса. Подробнее о ситуации рассказал глава Роспотребнадзора

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Источник: gtrk.tv
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