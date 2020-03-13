Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус
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В Башкирии 34 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, 16 из них находятся в 4-й инфекционной больнице Уфы. Все они недавно приехали из-за рубежа, преимущественно – из стран Европы.
Все госпитализированные жаловались на недомогание, сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Напомним, под наблюдением участковых врачей также находятся 311 человек со всей республики.
Сегодня футбольный клуб «Уфа» отменил из-за коронавируса запланированную на четверг, 19 марта, презентацию новичков команды. Кроме того в столице Башкирии отменили и крупный фестиваль «Крымская весна», который посвящен присоединению полуострова и Севастополя к России. Празднество должно было пройти в это воскресенье, 15 марта.
Источник:
gtrk.tv
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