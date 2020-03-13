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Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус

В Башкирии 34 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, 16 из них находятся в 4-й инфекционной больнице Уфы. Все они недавно приехали из-за рубежа, преимущественно – из стран Европы. 

Все госпитализированные жаловались на недомогание, сейчас они находятся под наблюдением медиков. 

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил «Вестям», что сегодня в республике нет заболевших и носителей коронавируса. 

Напомним, под наблюдением участковых врачей также находятся 311 человек со всей республики. 

Сегодня футбольный клуб «Уфа» отменил из-за коронавируса запланированную на четверг, 19 марта, презентацию новичков команды. Кроме того в столице Башкирии отменили и крупный фестиваль «Крымская весна», который посвящен присоединению полуострова и Севастополя к России. Празднество должно было пройти в это воскресенье, 15 марта.

Источник: gtrk.tv
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