Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус

В Башкирии 34 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, 16 из них находятся в 4-й инфекционной больнице Уфы. Все они недавно приехали из-за рубежа, преимущественно – из стран Европы.







Все госпитализированные жаловались на недомогание, сейчас они находятся под наблюдением медиков.