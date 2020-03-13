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В Уфе медики отработали эвакуацию пациентов с подозрением на коронавирус

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе медики отработали эвакуацию пациентов с подозрением на коронавирус

Накануне, 12 марта, сотрудники станции скорой помощи Уфы и инфекционной больницы №4 отрабатывали тактику ведения пациентов с подозрением на коронавирус, в частности, их эвакуацию. Транспортировать возможных зараженных до больницы предполагается с помощью специального переносного изолятора.

Фотографии, сделанные в процессе учений, дают представление о том, как это будет выглядеть. Снимки опубликованы на официальной странице Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф в "Инстаграм". Там же сообщается, что репетиция эвакуации прошла успешно.

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"Медицинские работники показали слаженность действий на всех этапах учения и справились с поставленной задачей", - говорится в сообщении медучреждения.
Напомним, 12 марта в РКБ №2 госпитализировали уфимку, которая почувствовала себя плохо после возвращения из Австрии. Вскоре о результатах ее анализов рассказали в Минздраве Башкирии. Добавим, что с сегодняшнего дня в республике заработала «горячая линия», на которой специалисты Минздрава ответят на все вопросы, связанный с распространением нового вируса. Сегодня состоялось экстренное заседание по вопросам пандемии коронавируса

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Instagram/skoraya_pomosch_ufa
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