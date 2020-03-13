Минздрав Башкирии предупредил о предстоящем дефиците медицинских масок

В Башкирии возник дефицит медицинских масок в аптеках, и он вряд ли будет преодолен в ближайшее время, следовало из выступления на брифинге руководства минздрава республики.







До начала пандемии коронавируса в сеть «Госаптека» (принадлежит ГУП «Башфармация») было завезено более 1 млн масок, но они закончились, сообщил глава минздрава Максим Забелин. Новая партия — в количестве 20 тыс. штук на весь регион — должна поступить в аптеки на следующей неделе и еще столько же — через неделю, но уже по повышенной цене, добавил он. Министр объяснил дефицит ажиотажным спросом на эти изделия. «К сожалению, поставщики пока не могут обеспечить свои обязательства»,— отметил господин Забелин.









Он добавил, что в медучреждениях индивидуальных средств защиты достаточно, создан их резерв.Главврач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак посоветовала жителям республики самим шить защитные маски, используя восемь слоев марли. Такие маски, отметила она, более эффективны, так как могут быть использованы несколько раз после дезинфекции. Она опровергла мнение о том, что маска бессильна против коронавируса, отметив, что просто «носить ее нужно правильно, закрывая и нос, и рот, то есть дыхательные пути».

В Башкирии случаи коронавируса пока не зарегистрированы. С начала мировой эпидемии в инфекционные больницы республики с признаками вирусного заболевания были госпитализированы 792 человека. У 481 из них диагноз не подтвердился. 311 жителей республики, а также один гражданин КНР и трое граждан Италии, находятся под наблюдением.