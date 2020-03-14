Глава Минздрава Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал коронавирус вызовом для мировой системы здравоохранения. Свою точку зрения на ситуацию с новой инфекцией главный врач республики высказал в эфире телеканала БСТ, на ток-шоу «Честно говоря».







«Это так называемый вызов для системы здравоохранения в целом, глобальной. Вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, у нее нет четких границ. Даже изолировав отдельно стоящий город, как пытались сделать в Китае, не удалось локализовать этот очаг», - объяснил Забелин.

«По информации от Роспотребназдора, Минздрава, это грипп тяжелого течения. Он в большей степени осложнится заболеваниями, поражениями бронхолегочной системы», - пояснил глава Минздрава региона.