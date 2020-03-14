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Глава Минздрава Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Глава Минздрава Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал коронавирус вызовом для мировой системы здравоохранения. Свою точку зрения на ситуацию с новой инфекцией главный врач республики высказал в эфире телеканала БСТ, на ток-шоу «Честно говоря».



«Это так называемый вызов для системы здравоохранения в целом, глобальной. Вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, у нее нет четких границ. Даже изолировав отдельно стоящий город, как пытались сделать в Китае, не удалось локализовать этот очаг», - объяснил Забелин.

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Новая инфекция опасна своими осложнениями и тяжелее всего болезнь протекает у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.
«По информации от Роспотребназдора, Минздрава, это грипп тяжелого течения. Он в большей степени осложнится заболеваниями, поражениями бронхолегочной системы», - пояснил глава Минздрава региона.
В республике пока нет ни одного официально зарегистрированного заболевшего, но все же стоит соблюдать элементарные меры безопасности: не ходить в общественные места, чаще мыть руки и свести к минимуму общение с другими людьми, особенно прилетевшими из-за рубежа.

Глава Минздрава во время выступления на брифинге сообщил о дефиците медицинских масок в аптеках. По словам Максима Забелина он вряд ли будет преодолен в ближайшее время. 

Источник: www.ufa.kp.ru
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