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Двоих жителей Кумертау госпитализировали с подозрением на коронавирус

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кумертау
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Двоих жителей Кумертау госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Башкирии еще два человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они жители Кумертау и недавно вернулись из Италии, сейчас они находятся в инфекционном отделении и ожидают результатов анализов.



Информацию подтвердила в беседе с телеканалом «Арис» начальник Кумертауского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Пахомова.

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- В наш город вернулись люди, которые отдыхали в Италии, которые были в туристических поездках. Два человека госпитализированы в инфекционное отделение в боксы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Биоматериал отбирается, и если раньше они отправлялись в «Вектор» в Новосибирск, то сейчас все Центры гигиены и эпидемиологии обеспечены тест-системами. И теперь эти анализы проводятся непосредственно в Уфе, что убыстряет время и доставку, - рассказала Татьяна Пахомова.
Также представитель Роспотребнадзора уточнила, что в целях профилактики необходимо организовать утренний входной фильтр не только в детских садах и школах, но и на рабочих местах.
- Мы разослали всем главам администраций, в отделы образования рекомендательные письма о необходимости с учетом складывающейся обстановки организовать утренний фильтр не тольков детских садах и школах, но и на всех предприятиях. Для этого надо приобрести бесконтактные термометры, и чтобы каждого заболевшего до того, как он придет на рабочее место, можно было отфильтровать, - добавила Татьяна Пахомова, напомнив, что необходимо соблюдать правила личной гигиены – после посещения улицы обязательно мыть руки с мылом или применением дезинфицирующих средств, а также регулярно проводить дома влажную уборку.


Источником возникновения коронавируса COVID-19 является не китайский город Ухань, а биолаборатория вооруженных сил США в Форт-Детрик, считает обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф.

Между тем, обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф считает, что источником коронавируса COVID-19 является не китайский город Ухань, а биолаборатория вооруженных сил США в Форт-Детрик. Подробности его предположений читайте в нашем материале.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
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